Rencontre avec l’auteur François-Henri Soulié Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Rencontre avec l’auteur François-Henri Soulié

Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Rencontre avec l’auteur François-Henri Soulié à la Médiathèque de Lauzerte, le 15 octobre

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Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03

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English :

Meet the author François-Henri Soulié at the Lauzerte Media Center on October 15

L’événement Rencontre avec l’auteur François-Henri Soulié Lauzerte a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy