Rencontre avec l’auteur Frédéric Paulin Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 13 décembre 2025.

Frédéric Paulin écrit sur des braises encore chaudes. Ses polars, finement documentés, palpitants et tendus, s’inscrivent dans les remous de l’histoire récente entre le Moyen-Orient, le Maghreb et l’Europe. Le troisième tome de sa trilogie sur la guerre civile libanaise est sorti en septembre dernier.Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’auteur avec la librairie Durance

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/