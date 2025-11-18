Rencontre avec l’auteur Frédéric Paulin Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Rencontre avec l’auteur Frédéric Paulin Samedi 13 décembre, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T11:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Fin : 2025-12-13T11:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Rencontre animée par Fondu au Noir

Frédéric Paulin écrit sur des braises encore chaudes. Ses polars, finement documentés, palpitants et tendus, s’inscrivent dans les remous de l’histoire récente entre le Moyen-Orient, le Maghreb et l’Europe. Le troisième tome de sa trilogie sur la guerre civile libanaise est sorti en septembre dernier.

Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’auteur par la librairie Durance

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rencontre animée par Caroline de Benedetti

David Adémas / Ouest-France