Rencontre avec l’auteur Frédéric Paulin Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Rencontre avec l’auteur Frédéric Paulin Samedi 13 décembre, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13T11:00:00 – 2025-12-13T12:00:00
Rencontre animée par Fondu au Noir
Frédéric Paulin écrit sur des braises encore chaudes. Ses polars, finement documentés, palpitants et tendus, s’inscrivent dans les remous de l’histoire récente entre le Moyen-Orient, le Maghreb et l’Europe. Le troisième tome de sa trilogie sur la guerre civile libanaise est sorti en septembre dernier.
Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’auteur par la librairie Durance
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Rencontre animée par Caroline de Benedetti
David Adémas / Ouest-France