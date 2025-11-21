Rencontre avec l’auteur Jean-Luc Muscat Albas
Rencontre avec l'auteur Jean-Luc Muscat Albas vendredi 21 novembre 2025.
18:30:00
La Librairie Le bon air est dans les livres vous propose d’échanger avec l’auteur Jean-Luc Muscat sur ses passions, l’écriture et la marche.
Mairie Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23
English :
Le bon air est dans les livres bookshop invites you to chat with author Jean-Luc Muscat about his passions: writing and walking.
German :
Die Buchhandlung Le bon air est dans les livres bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit dem Autor Jean-Luc Muscat über seine Leidenschaften, das Schreiben und das Wandern, auszutauschen.
Italiano :
La libreria Le bon air est dans les livres vi invita a parlare con l’autore Jean-Luc Muscat delle sue passioni, la scrittura e le passeggiate.
Espanol :
La librería Le bon air est dans les livres le invita a conversar con el escritor Jean-Luc Muscat sobre sus pasiones, la escritura y el senderismo.
