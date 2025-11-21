Rencontre avec l’auteur Jean-Luc Muscat Albas

Rencontre avec l’auteur Jean-Luc Muscat

Mairie Albas Lot

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

La Librairie Le bon air est dans les livres vous propose d’échanger avec l’auteur Jean-Luc Muscat sur ses passions, l’écriture et la marche.

Mairie Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23

English :

Le bon air est dans les livres bookshop invites you to chat with author Jean-Luc Muscat about his passions: writing and walking.

German :

Die Buchhandlung Le bon air est dans les livres bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit dem Autor Jean-Luc Muscat über seine Leidenschaften, das Schreiben und das Wandern, auszutauschen.

Italiano :

La libreria Le bon air est dans les livres vi invita a parlare con l’autore Jean-Luc Muscat delle sue passioni, la scrittura e le passeggiate.

Espanol :

La librería Le bon air est dans les livres le invita a conversar con el escritor Jean-Luc Muscat sobre sus pasiones, la escritura y el senderismo.

