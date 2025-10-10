Rencontre avec l’auteur Jerôme Chantreau Librairie Encre Marine Eu
Rencontre avec l’auteur Jerôme Chantreau Librairie Encre Marine Eu vendredi 10 octobre 2025.
Rencontre avec l’auteur Jerôme Chantreau
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Gratuit
Jerôme Chantreau, auteur de « L’affaire de la rue Transnonain », grand prix des lectrices du magazine Elle 2026, le 10 octobre à 18h30 .
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34
English : Rencontre avec l’auteur Jerôme Chantreau
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec l’auteur Jerôme Chantreau Eu a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers