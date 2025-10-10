Rencontre avec l’auteur Jerôme Chantreau Librairie Encre Marine Eu

Rencontre avec l’auteur Jerôme Chantreau

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Jerôme Chantreau, auteur de « L’affaire de la rue Transnonain », grand prix des lectrices du magazine Elle 2026, le 10 octobre à 18h30 .

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34

