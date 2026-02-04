Rencontre avec l’auteur Marc Ledun cote des Cordeliers Romans-sur-Isère

Rencontre avec l’auteur Marc Ledun

Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Dans ce court mais grand roman, Marin Ledun comble un vide autour de la tragédie des essais nucléaires en Polynésie menés par l’état français dans les années 70.

Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55

English :

In this short but great novel, Marin Ledun fills a gap around the tragedy of nuclear testing in Polynesia by the French state in the 1970s.

