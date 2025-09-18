Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque Rue de la République Marmande
Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque Rue de la République Marmande jeudi 18 septembre 2025.
Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
L’autrice et professeure de langue occitane Miquèla Stenta présentera son ouvrage biographique Marcelle Delpastre à fleur de l’âme, consacré à cette grande figure de la littérature occitane contemporaine.
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque
Author and occitan language teacher Miquèla Stenta will present her biographical work Marcelle Delpastre à fleur de l?âme, dedicated to this great figure of contemporary occitan literature.
German : Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque
Die Autorin und Lehrerin für okzitanische Sprache Miquèla Stenta wird ihr biografisches Werk Marcelle Delpastre à fleur de l’âme vorstellen, das dieser großen Figur der zeitgenössischen okzitanischen Literatur gewidmet ist.
Italiano :
La scrittrice e insegnante di lingua occitana Miquèla Stenta presenterà la sua opera biografica Marcelle Delpastre à fleur de l’âme, dedicata a questa grande figura della letteratura occitana contemporanea.
Espanol : Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque
La escritora y profesora de lengua occitana Miquèla Stenta presentará su obra biográfica Marcelle Delpastre à fleur de l’âme, dedicada a esta gran figura de la literatura occitana contemporánea.
