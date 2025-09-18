Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

L’autrice et professeure de langue occitane Miquèla Stenta présentera son ouvrage biographique Marcelle Delpastre à fleur de l’âme, consacré à cette grande figure de la littérature occitane contemporaine.

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque

Author and occitan language teacher Miquèla Stenta will present her biographical work Marcelle Delpastre à fleur de l?âme, dedicated to this great figure of contemporary occitan literature.

German : Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque

Die Autorin und Lehrerin für okzitanische Sprache Miquèla Stenta wird ihr biografisches Werk Marcelle Delpastre à fleur de l’âme vorstellen, das dieser großen Figur der zeitgenössischen okzitanischen Literatur gewidmet ist.

Italiano :

La scrittrice e insegnante di lingua occitana Miquèla Stenta presenterà la sua opera biografica Marcelle Delpastre à fleur de l’âme, dedicata a questa grande figura della letteratura occitana contemporanea.

Espanol : Rencontre avec l’auteur Miquèla Stenta à la Médiathèque

La escritora y profesora de lengua occitana Miquèla Stenta presentará su obra biográfica Marcelle Delpastre à fleur de l’âme, dedicada a esta gran figura de la literatura occitana contemporánea.

