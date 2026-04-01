Rencontre avec l’auteur Pascal Cazaubon Médiathèque Chalosse Tursan Hagetmau
Rencontre avec l’auteur Pascal Cazaubon Médiathèque Chalosse Tursan Hagetmau jeudi 30 avril 2026.
Hagetmau
Rencontre avec l’auteur Pascal Cazaubon
Médiathèque Chalosse Tursan 4 Rue Gramont Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:30:00
fin : 2026-04-30 19:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Pascal Cazaubon, dessinateur et illustrateur est auteur de BD comiques. Après s’être essayé à deux albums comiques Opération Rastaquouère tome 1 et 2 , il réalise une série autour de l’histoire vécue par nos grands-parents et arrière-grands-parents landais au cours de la première guerre mondiale.
Pascal Cazaubon, dessinateur et illustrateur, double lauréat au concours Les peintres dans la cité de Saint Sever, est auteur de BD comiques et historiques.
Après s’être essayé à deux albums comiques Opération Rastaquouère tome 1 et 2 , il réalise une série autour de l’histoire vécue par nos grands-parents et arrière-grands-parents landais au cours de la première guerre mondiale.
Le premier tome Rien de nouveau sous le soleil retrace l’année 1913, le tome 2, Orages d’été , est en cours de réalisation. L’auteur nous accordera la primeur sur quelques planches et nous détaillera ses recherches concernant l’année 1914. .
Médiathèque Chalosse Tursan 4 Rue Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr
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English : Rencontre avec l’auteur Pascal Cazaubon
Pascal Cazaubon, cartoonist and illustrator, is the author of comic strips. After two comic albums, Opération Rastaquouère tome 1 et 2 , he is now working on a series based on the history of our Landes grandparents and great-grandparents during the First World War.
L’événement Rencontre avec l’auteur Pascal Cazaubon Hagetmau a été mis à jour le 2026-04-22 par Landes Chalosse
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