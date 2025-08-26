RENCONTRE AVEC L’AUTEUR PHILIPPE ROUEN Saint-Roman-de-Tousque Moissac-Vallée-Française

Saint-Roman-de-Tousque Le Temple Moissac-Vallée-Française Lozère

Rencontre Philippe Rouen, auteur de la saga Les laboureurs d’Amérique. Entrée Libre. Infos 06.12.52.62.59

Des Cévennes à l’Amérique, rencontre avec l’auteur Philippe Rouen.

Mardi 26 août 2025 à 18h00 au Temple de Saint Roman de Tousque

L’équipe de La biblio du clocher organise une soirée d’échange avec Philippe Rouen, auteur de la saga Les laboureurs d’Amérique, qui vient nous plonger dans l’épopée d’Antoine Pintard originaire de Saint Roman de Tousque et de ses descendants qui ont marqué l’histoire fondatrice de l’Amérique depuis le XVIIe siècle.

Venez partager avec nous ce moment de convivialité et de découvertes.

Au plaisir de vous rencontrer.

Entrée libre

Contact Médiathèque municipale Moissac Vallée Française / Marc Yaguiyan 06.12.52.62.59 .

Saint-Roman-de-Tousque Le Temple Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 12 52 62 59

English :

Meet Philippe Rouen, author of the saga Les laboureurs d’Amérique. Free admission. Info: 06.12.52.62.59

German :

Treffen mit Philippe Rouen, Autor der Saga Les laboureurs d’Amérique (Die Pflüger von Amerika). Der Eintritt ist frei. Infos: 06.12.52.62.59

Italiano :

Incontro con Philippe Rouen, autore della saga Les laboureurs d’Amérique. Ingresso libero. Info: 06.12.52.62.59

Espanol :

Encuentro con Philippe Rouen, autor de la saga Les laboureurs d’Amérique. Entrada gratuita. Información: 06.12.52.62.59

