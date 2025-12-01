Rencontre avec l’auteur Quentin Hulo Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-01 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit. Inscription obligatoire. Lien d’inscription. Contact pour plus d’informations : Sylvie Guibert – sylvie.guibert@ecopole.org – 02 72 00 91 61 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

L’association Écopôle vous invite à une Rencontre d’auteurle 1er décembrede 18h à 20h à Écopôle Quentin Hulo, photographe documentaire à Nantes, membre du Collectif Argos, présentera leur nouveau livre, L‘effet boomerang, reportage sur l’Océan et le climat. « À la moindre tempête, Teresa a les pieds dans l’eau, Mahjoub voit le sable s’immiscer dans sa chambre. En Floride, dans le désert de Mauritanie et partout dans le monde, les impacts du dérèglement climatique sur l’océan déstabilisent les écosystèmes et les êtres humains qui en dépendent. C’est l’effet boomerang.Canicules marines, acidification, désoxygénation, ralentissement des courants marins, montée des eaux… Le Collectif Argos explore ces phénomènes climatiques complexes qui bouleversent des vies dans le monde entier. Du Mexique à la Bretagne, de l’Espagne au Marais poitevin, les journalistes racontent les prises de conscience indispensables, les luttes engagées et les solutions timides. » Gratuit. Lien d’inscription.

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com 02 72 00 91 61 https://framaforms.org/inscription-rencontre-dauteur-quentin-hulo-du-collectif-argos-nous-presente-leur-derniere-parution