Rencontre avec l’auteur Quentin Hulo Maison de l’Environnement Ecopole Nantes
Rencontre avec l’auteur Quentin Hulo Maison de l’Environnement Ecopole Nantes lundi 1 décembre 2025.
Rencontre avec l’auteur Quentin Hulo Lundi 1 décembre, 18h00 Maison de l’Environnement Ecopole Loire-Atlantique
Gratuit. Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-01T18:00:00 – 2025-12-01T20:00:00
Fin : 2025-12-01T18:00:00 – 2025-12-01T20:00:00
L’association Écopôle vous invite à une Rencontre d’auteur
le 1er décembre
de 18h à 20h à Écopôle
Quentin Hulo, photographe documentaire à Nantes, membre du Collectif Argos, présentera leur nouveau livre, L‘effet boomerang, reportage sur l’Océan et le climat.
« À la moindre tempête, Teresa a les pieds dans l’eau, Mahjoub voit le sable s’immiscer dans sa chambre. En Floride, dans le désert de Mauritanie et partout dans le monde, les impacts du dérèglement climatique sur l’océan déstabilisent les écosystèmes et les êtres humains qui en dépendent.
C’est l’effet boomerang.
Canicules marines, acidification, désoxygénation, ralentissement des courants marins, montée des eaux… Le Collectif Argos explore ces phénomènes climatiques complexes qui bouleversent des vies dans le monde entier. Du Mexique à la Bretagne, de l’Espagne au Marais poitevin, les journalistes racontent les prises de conscience indispensables, les luttes engagées et les solutions timides. »
Gratuit. Lien d’inscription.
Maison de l’Environnement Ecopole 31 Rue Louis Joxe, Nantes Nantes 44007 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-rencontre-dauteur-quentin-hulo-du-collectif-argos-nous-presente-leur-derniere-parution »}, {« type »: « email », « value »: « sylvie.guibert@ecopole.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 72 00 91 61 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-rencontre-dauteur-quentin-hulo-du-collectif-argos-nous-presente-leur-derniere-parution »}]
Venez rencontrer Quentin Hulo, photographe documentaire nantais et membre du Collectif Argos. Il viendra présenter leur dernier ouvrage, « L’effet boomerang », un reportage sur l’océan et le climat. rencontre auteur
© Écopôle