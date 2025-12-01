Rencontre avec l’auteur Quentin Hulo Maison de l’Environnement Ecopole Nantes

Rencontre avec l’auteur Quentin Hulo Lundi 1 décembre, 18h00 Maison de l’Environnement Ecopole Loire-Atlantique

Gratuit. Inscription obligatoire.

L’association Écopôle vous invite à une Rencontre d’auteur

le 1er décembre

de 18h à 20h à Écopôle

Quentin Hulo, photographe documentaire à Nantes, membre du Collectif Argos, présentera leur nouveau livre, L‘effet boomerang, reportage sur l’Océan et le climat.

« À la moindre tempête, Teresa a les pieds dans l’eau, Mahjoub voit le sable s’immiscer dans sa chambre. En Floride, dans le désert de Mauritanie et partout dans le monde, les impacts du dérèglement climatique sur l’océan déstabilisent les écosystèmes et les êtres humains qui en dépendent.

C’est l’effet boomerang.

Canicules marines, acidification, désoxygénation, ralentissement des courants marins, montée des eaux… Le Collectif Argos explore ces phénomènes climatiques complexes qui bouleversent des vies dans le monde entier. Du Mexique à la Bretagne, de l’Espagne au Marais poitevin, les journalistes racontent les prises de conscience indispensables, les luttes engagées et les solutions timides. »

Gratuit. Lien d’inscription.

