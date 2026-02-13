Rencontre avec l’auteur Ramsès Kéfi, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin

Rencontre avec l’auteur Ramsès Kéfi Samedi 4 avril, 15h00 Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin

Journaliste et auteur de Quatre jours sans ma mère, son premier roman, Ramsès Kéfi livre un récit nerveux et bouleversant sur la disparition inexpliquée d’une femme, depuis la perspective de son fils, qui va se remettre en question et enquêter sur ses origines.

Cette rencontre, animée par les bibliothécaires, sera suivie d’un échange avec le public et d’un temps de dédicace.

Ce livre est en sélection du prix Multitudes 2026, mis en place par le département afin de récompenser des romans ayant un propos fort autour de l’interculturalité, de la rencontre et l’échange entre les cultures, à l’image de ce qu’incarne la Seine-Saint-Denis.

Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin

Dans le cadre du festival Hors Limites 2026, les bibliothèques de Pantin vous donnent rendez-vous avec Ramsès Kéfi ! Saison culturelle #2 Hors Limites