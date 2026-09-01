Rencontre avec l’auteur Romain Bondonneau à Calligramme Cahors

Informations pratiques

Cahors

Rencontre avec l’auteur Romain Bondonneau à Calligramme

75 rue Joffre Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Le jeudi 24 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Romain Bondonneau, des éditions du Ruisseau autour du livre “Le Lot, capitale des arts au XXe siècle”.

Pour la première fois, un ouvrage réunit les grands noms de l’art et de la littérature du XXe siècle qui séjournèrent ou s’installèrent dans le Lot.

Ce volume rassemble les principales peintures figurant les paysages lotois, les plus belles photographies sur la vie d’autrefois et un choix de grands textes qui célèbrent la beauté du causse et l’authenticité de ses habitants.

Une rencontre pour tous les amoureux de notre belle région.

Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux !

Le jeudi 24 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Romain Bondonneau, des éditions du Ruisseau autour du livre “Le Lot, capitale des arts au XXe siècle”.

Pour la première fois, un ouvrage réunit les grands noms de l’art et de la littérature du XXe siècle qui séjournèrent ou s’installèrent dans le Lot.

Ce volume rassemble les principales peintures figurant les paysages lotois, les plus belles photographies sur la vie d’autrefois et un choix de grands textes qui célèbrent la beauté du causse et l’authenticité de ses habitants.

Une rencontre pour tous les amoureux de notre belle région.

Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux !

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75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44

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English :

On Thursday, September 24, at 7:00 p.m., Calligramme is pleased to welcome Romain Bondonneau, from %E9ditions du Ruisseau, to discuss the book ?The Lot, Capital of the Arts in the 20th century?

For the first time, a book brings together the great names in 20th-century art and literature who stayed or settled in the Lot region.

This volume brings together the most significant paintings depicting the landscapes of the Lot, the most beautiful photographs capturing life in days gone by, and a selection of great texts that celebrate the beauty of the Causse and the authenticity of its inhabitants.

An event for all lovers of our beautiful region.

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We look forward to seeing many of you there!

L’événement Rencontre avec l’auteur Romain Bondonneau à Calligramme Cahors a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot