Rencontre avec l’auteur Romain Bondonneau à Calligramme Cahors
jeudi 24 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Rencontre avec l’auteur Romain Bondonneau à Calligramme
75 rue Joffre Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Le jeudi 24 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Romain Bondonneau, des éditions du Ruisseau autour du livre “Le Lot, capitale des arts au XXe siècle”.
Pour la première fois, un ouvrage réunit les grands noms de l’art et de la littérature du XXe siècle qui séjournèrent ou s’installèrent dans le Lot.
Ce volume rassemble les principales peintures figurant les paysages lotois, les plus belles photographies sur la vie d’autrefois et un choix de grands textes qui célèbrent la beauté du causse et l’authenticité de ses habitants.
Une rencontre pour tous les amoureux de notre belle région.
Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux !
Le jeudi 24 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Romain Bondonneau, des éditions du Ruisseau autour du livre “Le Lot, capitale des arts au XXe siècle”.
Pour la première fois, un ouvrage réunit les grands noms de l’art et de la littérature du XXe siècle qui séjournèrent ou s’installèrent dans le Lot.
Ce volume rassemble les principales peintures figurant les paysages lotois, les plus belles photographies sur la vie d’autrefois et un choix de grands textes qui célèbrent la beauté du causse et l’authenticité de ses habitants.
Une rencontre pour tous les amoureux de notre belle région.
Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux !
.
75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Thursday, September 24, at 7:00 p.m., Calligramme is pleased to welcome Romain Bondonneau, from %E9ditions du Ruisseau, to discuss the book ?The Lot, Capital of the Arts in the 20th century?
For the first time, a book brings together the great names in 20th-century art and literature who stayed or settled in the Lot region.
This volume brings together the most significant paintings depicting the landscapes of the Lot, the most beautiful photographs capturing life in days gone by, and a selection of great texts that celebrate the beauty of the Causse and the authenticity of its inhabitants.
An event for all lovers of our beautiful region.
%A0
We look forward to seeing many of you there!
L’événement Rencontre avec l’auteur Romain Bondonneau à Calligramme Cahors a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Inauguration du nouveau magasin « La Vie Claire » Cahors 17 septembre 2026
- Médiation scolaire « Paysage à composer », Cité Bessières, Cahors 18 septembre 2026
- Conférence « L’homme, le meilleur ennemi des archives ? » Cahors 18 septembre 2026
- Spectacle “En direct des comités de Libération du Lot, Juin 1945” Cahors 18 septembre 2026
- Journées européeennes du patrimoine à Cahors, La ville de Cahors, Cahors 19 septembre 2026