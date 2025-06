RENCONTRE AVEC L’AUTEUR SERGE MARIGNAN – Sauvian 21 juin 2025 07:00

RENCONTRE AVEC L'AUTEUR SERGE MARIGNAN
17 Avenue Paul Vidal
Sauvian
Hérault

2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Pour la fête de la musique, venez rencontrer Serge Marignan, auteur de la région. Il lira des extraits de ses romans, dont Rock , en lien avec l’événement, et partagera sa passion pour la musique et la littérature. Un moment d’échange privilégié entre lecteurs et auteur. Son roman Ironie la vie est disponible à la médiathèque. Adultes, sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

Meet local author Serge Marignan on the occasion of the Fête de la Musique. Read excerpts, chat and share your passion for his novels. Adults, registration required.

German :

Treffen Sie Serge Marignan, einen lokalen Autor, anlässlich des Musikfestes. Lesen Sie Auszüge aus seinen Romanen, tauschen Sie sich aus und teilen Sie Ihre Leidenschaft. Erwachsene, nach Anmeldung.

Italiano :

Incontrate l’autore locale Serge Marignan in occasione della Fête de la Musique. Leggete estratti, chiacchierate e condividete la passione per i suoi romanzi. Adulti, registrazione obbligatoria.

Espanol :

Reúnase con el autor local Serge Marignan con motivo de la Fête de la Musique. Lea fragmentos, charle y comparta su pasión por sus novelas. Adultos, inscripción obligatoria.

