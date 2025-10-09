Rencontre avec l’auteur Stéphane Labarriere à la librairie Calligramme Cahors
Rencontre avec l’auteur Stéphane Labarriere à la librairie Calligramme
75 Rue du Maréchal Joffre Cahors Lot
Début : 2025-10-09 19:00:00
Le jeudi 9 octobre à 19h, Calligramme vous propose une rencontre avec Stéphane Labarriere autour de son ouvrage Machine de guerre .
Ce roman raconte l’histoire de Sarah, une ingénieure brillante qui a fait le choix d’une vie nomade. Lorsque la nature se déchaine et vient bouleverser la vie de tous les habitants du plateau, la violence monte et Sarah se retrouve confronté à un choix jusqu’où est-elle prête à aller ?
Stéphane Labarriere questionne à travers ce livre la société rurale et l’éco-activisme.
La librairie vous invite à venir échanger avec l’auteur et à découvrir son livre. .
75 Rue du Maréchal Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44
