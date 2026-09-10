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Rencontre avec l’auteure Agnès Brown Bibliothèque d’Assat Assat

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque d'Assat · Assat

Rencontre avec l’auteure Agnès Brown Bibliothèque d’Assat Assat

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bibliothèque d'Assat
Adresse
13 ter Rue de la Poste
Ville
64510 Assat
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Assat

Rencontre avec l’auteure Agnès Brown

Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Écrivaine mais aussi designer, graphiste, illustratrice, Agnès Brown a su conquérir le cœur de ses lecteurs grâce à son style d’écriture imprégné d’un optimisme contagieux. Elle viendra présenter son roman « Nous avons rendez-vous », prix Novalis 2025 et de la Ba(l)lade Littéraire 2024.   .

Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture.paysdenay.fr

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English : Rencontre avec l’auteure Agnès Brown

L’événement Rencontre avec l’auteure Agnès Brown Assat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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