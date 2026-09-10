Rencontre avec l’auteure Agnès Brown Bibliothèque d’Assat Assat

Informations pratiques

Assat

Rencontre avec l’auteure Agnès Brown

Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Écrivaine mais aussi designer, graphiste, illustratrice, Agnès Brown a su conquérir le cœur de ses lecteurs grâce à son style d’écriture imprégné d’un optimisme contagieux. Elle viendra présenter son roman « Nous avons rendez-vous », prix Novalis 2025 et de la Ba(l)lade Littéraire 2024. .

Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture.paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’auteure Agnès Brown

L’événement Rencontre avec l’auteure Agnès Brown Assat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay