Rencontre avec l’auteure Agnès Brown Bibliothèque d’Assat Assat
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque d'Assat · Assat
Informations pratiques
Assat
Rencontre avec l’auteure Agnès Brown
Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Écrivaine mais aussi designer, graphiste, illustratrice, Agnès Brown a su conquérir le cœur de ses lecteurs grâce à son style d’écriture imprégné d’un optimisme contagieux. Elle viendra présenter son roman « Nous avons rendez-vous », prix Novalis 2025 et de la Ba(l)lade Littéraire 2024. .
Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture.paysdenay.fr
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English : Rencontre avec l’auteure Agnès Brown
L’événement Rencontre avec l’auteure Agnès Brown Assat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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