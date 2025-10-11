Rencontre avec l’auteure Carole Loiacono Office de tourisme de Jonzac Jonzac

Rencontre avec l’auteure Carole Loiacono

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

Tunis, Marseille, Paris Avant que je n’oublie de Carole Loiacono. Le périple touchant d’une famille en pleine reconstruction.

L’auteure propose un moment d’échange autour de son livre dans les locaux de l’office de tourisme.

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Tunis, Marseille, Paris Avant que je n’oublie by Carole Loiacono. The touching journey of a family in the midst of reconstruction.

The author will be on hand to discuss her book at the tourist office.

German :

Tunis, Marseille, Paris Avant que je n’oublie von Carole Loiacono. Die bewegende Reise einer Familie, die sich im Wiederaufbau befindet.

Die Autorin bietet in den Räumlichkeiten des Fremdenverkehrsamtes einen Moment des Austauschs über ihr Buch an.

Italiano :

Tunisi, Marsiglia, Parigi Avant que je n’oublie di Carole Loiacono. Il racconto toccante di una famiglia che si ricostruisce.

L’autrice terrà una discussione sul suo libro presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Túnez, Marsella, París Avant que je n’oublie de Carole Loiacono. Un relato conmovedor sobre la reconstrucción de una familia.

La autora ofrecerá un coloquio sobre su libro en la Oficina de Turismo.

