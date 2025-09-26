Rencontre avec l’auteure Elisabeth Lotrian La Carloutre Loguivy-Plougras

La Carloutre Bourg Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-26 12:00:00

2025-09-26

Bibliothèque ambulante animée par Titane Rojo, Rencontre avec l’auteure de » Les petits sabots de Loguivy » De Elisabeth Lotrian

Enfant de Loguivy, Elisabeth vient à notre rencontre pour présenter son récit auto-biographique.

Venez partager un temps privilégié à bord de la Carloutre. .

La Carloutre Bourg Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

