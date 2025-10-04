Rencontre avec l’auteure et l’illustratrice Perrine Barillet Bibliothèque De La Bretagne Saint-Denis

Perrine Barillet, autrice et illustratrice, vous invite à une immersion autour de « Pipangaille et la Lune ».

Elle expliquera son processus d’écriture et son approche du dessin au stylo et au feutre, avant de proposer des mini-jeux de matching qui mettent en regard texte et illustration. Une expérience ludique et accessible pour toute la famille, créée pour éveiller l’imagination et le regard.

Bibliothèque De La Bretagne 5 CHEMIN DES ROUTIERS 97490 Saint-Denis Saint-Denis 97490 La Réunion La Réunion 0262526921 http://lecturepublique.cinor.org [{« type »: « phone », « value »: « +262 52 69 21 »}]

Biblis en folie 2025

Perrine BARILLET