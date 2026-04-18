Rencontre avec l’auteure Fleur Poirier Centre commercial E. Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron
Rencontre avec l’auteure Fleur Poirier Centre commercial E. Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron samedi 18 avril 2026.
Rencontre avec l’auteure Fleur Poirier
Centre commercial E. Leclerc 2 route des Mirouelles Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-08-10 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-07-13 2026-08-10
Fleur Poirier propose ses romans policiers à la vente, mais vous pouvez aussi venir la rencontrer pour parler d’Oléron, de mer, de vacances, etc.
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Centre commercial E. Leclerc 2 route des Mirouelles Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fleur.poirier@gmail.com
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English :
Fleur Poirier offers her detective novels for sale, but you can also come and meet her to talk about Oléron, the sea, vacations and more.
L’événement Rencontre avec l’auteure Fleur Poirier Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes