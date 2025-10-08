Rencontre avec l’auteure Isabelle Autissier Auditorium Simone Veil Bruz

Rencontre avec l’auteure Isabelle Autissier Auditorium Simone Veil Bruz Mercredi 8 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

La célèbre navigatrice Isabelle Autissier, très investie dans la préservation de la planète, vient nous présenter son dernier roman et répondre à nos questions.

Dans La fille du grand hiver (Paulsen, 2025), Isabelle Autissier rend un hommage vibrant à Arnarulunguaq, une héroïne du Groenland, femme indépendante, éprise de liberté, qui fut la première Inuite à porter un regard d’anthropologue sur les habitants de l’Arctique. Première femme à avoir ac¬compli un tour du monde à la voile en solitaire, Isabelle Autissier est également très investie dans la préservation de la planète et a publié plusieurs romans dont Seule la mer s’en souviendra et Soudain, seuls. Une soirée à ne pas manquer à la rencontre de ces deux femmes remarquables.

Dans le cadre des rencontres organisées avec la librairie Page5 : Un auteur à Bruz. Catte rencontre sera animée par Justine Caurant.

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-d-auteur/rencontre-avec-lauteure-isabelle-autissier

Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine