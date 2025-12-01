Rencontre avec l’auteure Julie Esther-Aulin Librairie Encre Marine Eu

Rencontre avec l’auteure Julie Esther-Aulin

Librairie Encre Marine
19 Rue Paul Bignon
Eu
Seine-Maritime

13 décembre 2025, 14:00-18:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Présence de Julie Esther-Aulin pour dédicace de son premier roman publié aux éditions Bathysphère Recherche héritier LEMOINE . .

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34

