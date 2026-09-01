Rencontre avec l’autrice Aude Hage Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Informations pratiques

Mollégès

Rencontre avec l’autrice Aude Hage

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 11h. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rencontre avec l’autrice Mollégeoise Aude Hage pour la présentation de son roman jeunesse « Ariane, la rébellion d’une princesse ».

Rencontre avec l’autrice Mollégeoise Aude Hage pour la présentation de son roman jeunesse « Ariane, la rébellion d’une princesse ». Connaissez-vous vraiment l’histoire d’Ariane, du Minotaure et du célèbre labyrinthe ?



Dans ce récit palpitant, Ariane refuse le destin qu’on lui impose et décide d’être maîtresse de sa propre liberté. Un livre captivant qui plaira aussi bien aux jeunes lecteurs (dès 10 ans) qu’aux amateurs d’aventures et de légendes !

Au programme de cette rencontre : Échanges avec l’autrice sur son livre, ses secrets d’écriture et la mythologie, Temps de lecture et de questions/réponses, Séance de dédicaces et moment convivial.



Dès 10 ans, en famille ou entre curieux. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

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English :

A meeting with Mollé-based author Aude Hage to present her young adult novel « Ariane, the Rebellion of a Princess. »

L’événement Rencontre avec l’autrice Aude Hage Mollégès a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence