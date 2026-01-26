Rencontre avec l’autrice Beata Umubyeyi Mairesse Librairie la Folie en tête La Réole
Rencontre avec l’autrice Beata Umubyeyi Mairesse
Librairie la Folie en tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
L’autrice Beata Umubyeyi Mairesse sera à La Réole le vendredi 30 janvier. Après avoir rencontré des élèves au lycée jean Renou, elle viendra à 19h à la librairie La Folie en tête pour nous présenter son oeuvre: romans, nouvelles, poésie, ainsi que son récit encensé par la critique Le Convoi , qui raconte sa fuite hors du Rwanda en 1994 grâce à l’ONG Terre des Hommes, quand elle avait 15 ans. Nous nous réjouissons de cette rencontre qui sera certainement émouvante et passionnante. .
Librairie la Folie en tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com
