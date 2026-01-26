Rencontre avec l’autrice Beata Umubyeyi Mairesse Librairie la Folie en tête La Réole

Rencontre avec l’autrice Beata Umubyeyi Mairesse

L’autrice Beata Umubyeyi Mairesse sera à La Réole le vendredi 30 janvier. Après avoir rencontré des élèves au lycée jean Renou, elle viendra à 19h à la librairie La Folie en tête pour nous présenter son oeuvre: romans, nouvelles, poésie, ainsi que son récit encensé par la critique Le Convoi , qui raconte sa fuite hors du Rwanda en 1994 grâce à l’ONG Terre des Hommes, quand elle avait 15 ans. Nous nous réjouissons de cette rencontre qui sera certainement émouvante et passionnante. .

