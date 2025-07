Rencontre avec l’autrice Catherine Merle Nogent-le-Rotrou

Rencontre avec l’autrice Catherine Merle le samedi 5 juillet à 18h à la librairie La Place 6 place Saint-Pol !

Rencontre avec l’autrice Catherine Merle à l’occasion du lancement de son premier roman « Le temps que nous avons ».

Le samedi 5 juillet à 18h à la librairie La Place 6 place Saint-Pol ! .

6 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 82 40 08 52 librairielaplacenogent@gmail.com

English :

Meet author Catherine Merle on Saturday July 5 at 6pm at La Place bookshop 6 place Saint-Pol!

German :

Treffen mit der Autorin Catherine Merle am Samstag, den 5. Juli um 18 Uhr in der Buchhandlung La Place 6 place Saint-Pol!

Italiano :

Incontro con l’autrice Catherine Merle sabato 5 luglio alle 18.00 presso la libreria La Place 6 place Saint-Pol!

Espanol :

Encuentro con la escritora Catherine Merle el sábado 5 de julio a las 18.00 h en la librería La Place 6 place Saint-Pol

