Rencontre avec l’autrice Christina Carmona – Bibliothèque Sainte-Pazanne, 6 juin 2025 18:30, Sainte-Pazanne.

Loire-Atlantique

Rencontre avec l’autrice Christina Carmona Bibliothèque 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06 18:30:00

Date(s) :

2025-06-06

La bibliothèque aura le plaisir d’accueillir Christine Carmona. Elle présentera son roman Issus de secours . Des échanges avec le public auront lieu autour de la thématique « Écriture et résilience ». Rendez-vous à la bibliothèque de Sainte-Pazanne.

à propos du livre Son roman aborde un sujet délicat, la mort et le deuil, au travers d’un fait tristement célèbre. Biographe à la ville, elle accompagne des personnes qui ont pour projet le récit de leur vie. Elle intervient également à l’hôpital auprès de patients atteints de maladies graves. L’écriture devient alors un soin, une parenthèse, où le malade renoue avec son histoire, ses racines, son enfance, ses souvenirs. À Nantes, elle se rend depuis janvier 2015 auprès des patients de l’unité d’oncologie thoracique et digestive à l’hôpital Nord Laennec.

Pour le personnel médical, la biographie permet d’aller au bout d’une prise en charge de qualité.

Pratique

rendez-vous le 6 juin à 18h30 à la bibliothèque de Sainte-Pazanne

entrée libre

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Bibliothèque 32 avenue de la Source

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13

English :

The library is delighted to welcome Christine Carmona. She will present her novel « Issus de secours ». Discussions with the public will take place on the theme of « Writing and resilience ». See you at the Sainte-Pazanne library.

German :

Die Bibliothek freut sich, Christine Carmona begrüßen zu dürfen. Sie wird ihren Roman « Issus de secours » vorstellen. Anschließend findet ein Austausch mit dem Publikum zum Thema « Schreiben und Resilienz » statt. Treffpunkt in der Bibliothek von Sainte-Pazanne.

Italiano :

La biblioteca è lieta di accogliere Christine Carmona. La scrittrice presenterà il suo romanzo « Issus de secours ». Ci sarà anche un dibattito con il pubblico sul tema « Scrittura e resilienza ». Ci vediamo alla biblioteca Sainte-Pazanne.

Espanol :

La biblioteca se complace en dar la bienvenida a Christine Carmona. Presentará su novela « Issus de secours ». También habrá un debate con el público sobre el tema « Escritura y resiliencia ». Nos vemos en la biblioteca Sainte-Pazanne.

L’événement Rencontre avec l’autrice Christina Carmona Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-05-21 par I_OT Pornic