Rencontre avec l’autrice Claudie Hunzinger Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Depuis son installation dans les Vosges, Claudie Hunzinger a fait de l’immobilité un concept de vie et d’aventure, menant ce qu’elle nomme une « exploration sur place ». Elle raconte cette existence hors des sentiers battus, en corps à corps avec les éléments naturels et nous ouvre les portes de son atelier dans son dernier essai littéraire intitulé Forêts d’écriture (entretien avec Fabrice Lardreau). Cette rencontre modérée par les bibliothécaires mettra en lumière cet ouvrage. En fin de séance, une vente-dédicace vous sera proposée en partenariat avec la librairie de quartier, L’Embellie.

La rencontre est gratuite, sur inscription sur le site du Festival du livre de Paris . La réservation sera ouverte à partir du 10 mars 2026 :

https://www.festivaldulivredeparis.fr/fr/informations-pratiques

Dans le cadre du Festival du livre de Paris, Claudie Hunzinger présentera son dernier ouvrage intitulé « Forêts d’écriture » paru chez Arthaud en octobre 2025.

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



