Rencontre avec l’autrice coréenne Cho Nam Joo Centre Culturel Coréen Paris

Révélée au public international par son roman Kim Jiyoung, née en 1982 (éditions Nil, 2020), Cho Nam Joo s’est imposée comme l’une des voix majeures de la littérature coréenne contemporaine. Son œuvre est saluée pour la force de son regard féministe et pour la justesse avec laquelle elle dresse un portrait lucide et critique de la société coréenne actuelle.

À l’occasion de la parution en France de son nouvel ouvrage Miss Kim (éditions Robert Laffont), le Centre Culturel Coréen convie le public à une rencontre exceptionnelle avec l’autrice.

Dans Miss Kim, Cho Nam Joo donne voix à huit femmes, âgées de dix à quatre-vingts ans, confrontées aux injustices et aux violences ordinaires de la société coréenne. À travers des scènes du quotidien, l’autrice esquisse des portraits intimes et puissants, reflets des combats que les femmes continuent de mener en Corée.

À l’occasion de la parution en France de son nouvel ouvrage Miss Kim (éditions Robert Laffont), le Centre Culturel Coréen convie le public à une rencontre exceptionnelle avec l’autrice CHO NAM JOO.

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h00 à 19h30

gratuit

Réservation fortement conseillée.

Tout public.

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

