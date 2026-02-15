Rencontre avec l’autrice de Lustyne Biolavie Penne-d’Agenais
Rencontre avec l’autrice de Lustyne Biolavie Penne-d’Agenais mercredi 18 février 2026.
Rencontre avec l’autrice de Lustyne
Biolavie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Venez rencontrer Peggy Oudard, autrice de livre pour enfants.
Elle vous présentera son livre, fera une lecture à destination des plus jeunes et vous propose aussi un atelier de dessin et de langue savoyarde !
Biolavie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr
English : Rencontre avec l’autrice de Lustyne
Come and meet Peggy Oudard, author of children’s books.
She’ll be presenting her book, giving a reading for the very young, and offering a drawing and Savoyard language workshop!
