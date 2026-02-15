Rencontre avec l’autrice de Lustyne Biolavie Penne-d’Agenais

Rencontre avec l’autrice de Lustyne

Biolavie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Venez rencontrer Peggy Oudard, autrice de livre pour enfants.

Elle vous présentera son livre, fera une lecture à destination des plus jeunes et vous propose aussi un atelier de dessin et de langue savoyarde !

Biolavie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr

English : Rencontre avec l’autrice de Lustyne

Come and meet Peggy Oudard, author of children’s books.

She’ll be presenting her book, giving a reading for the very young, and offering a drawing and Savoyard language workshop!

