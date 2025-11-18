Rencontre avec l’autrice Estelle-Sarah BULLE Mediathèque des Rousses Les Rousses

Rencontre avec l’autrice Estelle-Sarah BULLE

Cette année, dans le cadre du festival itinérant Les Petites Fugues la médiathèque des Rousses reçoit l’autrice Estelle-Sarah BULLE LE 18 Novembre à 18h30 en collaboration avec la librairie Vents de Terre.

Estelle-Sarah Bulle a publié trois romans aux éditions Liana Levi, Là où les chiens aboient par la queue (prix Stanislas),Les Étoiles les plus filantes, et Basses terres ; et écrit également pour la jeunesse.

Dans son troisième roman, Basses Terres (Liana Lévi, 2024),l’autrice nous entraîne dans une Guadeloupe bouleversée juillet 1976, la Soufrière semble proche de l’éruption. Au cœur de cette saison brûlante, les destins se croisent. .

