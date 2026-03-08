RENCONTRE AVEC L’AUTRICE FRANCE DE BRESSE Sauvian

RENCONTRE AVEC L’AUTRICE FRANCE DE BRESSE

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

La médiathèque vous invite à une rencontre et un temps d’échange avec l’autrice régionale France de Bresse.

À travers son parcours nourri par la psychologie, la psychanalyse et l’écoute de l’humain, elle propose des ouvrages autour de la résilience, de l’empathie et du travail sur soi, avec une dimension de quête de sens et de spiritualité.

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir son univers, ses livres sont disponibles à la médiathèque.

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

The media library invites you to a meeting and discussion with regional author France de Bresse.

