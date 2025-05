Rencontre avec l’autrice Hélène Huillet – Salle de la mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 15 mai 2025 18:00, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Lot

Rencontre avec l’autrice Hélène Huillet Salle de la mairie 1 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif :

Gratuit Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 18:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Venez à la rencontre de cette autrice qui vous présentera ses œuvres et vous dédicacera ses romans.

EUR.

Salle de la mairie 1 Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72 mediatheque@castelnaumontratier.fr

English :

Come and meet this author, who will present her works and sign her novels.

German :

Lernen Sie die Autorin kennen, die Ihnen ihre Werke vorstellt und ihre Romane signiert.

Italiano :

Venite a conoscere questa autrice, che presenterà il suo lavoro e firmerà i suoi romanzi.

Espanol :

Venga a conocer a esta autora, que presentará su obra y firmará sus novelas.

L’événement Rencontre avec l’autrice Hélène Huillet Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Cahors Vallée du Lot