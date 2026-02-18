Rencontre avec l’autrice Karine Parquet Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Rencontre avec l’autrice Karine Parquet

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 20:30:00

2026-03-31

Karine Parquet a grandi au rythme des mots et des marées.

Diplômée de Sciences Po et de l’Institut Français de Presse, elle débute une carrière de journaliste puis s’aventure dans l’écriture de scénarios de bandes dessinées avant de devenir responsable éditoriale. Soufflée par un vent nouveau, elle décide en 2021 de se consacrer entièrement à l’écriture.

En Île , son premier roman, nous offre une immersion poignante au cœur de Belle-Île-en-Mer.

Dans le cadre du Prix des Mots salés proposé par les bibliothèques Besné, Le Croisic, Donges, Guérande, Le Pouliguen, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et Trignac.

Rencontre ouverte à tous (lecteurs ou non du prix) .

