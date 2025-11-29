Rencontre avec l’autrice Khuc Cay et atelier Amigurumi

Bibliothèque Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Atelier Amigurumi (personnage en crochet) animé par l’autrice Khuc Cay, suivi d’une vente dédicace de ses livres par la librairie livresse.

Connaître les bases du crochet matériel fourni.

Tout public, inscription obligatoire.

Atelier Amigurumi (personnage en crochet) animé par l’autrice Khuc Cay, suivi d’une vente dédicace de ses livres par la librairie livresse.

Connaître les bases du crochet matériel fourni.

Tout public, inscription obligatoire. .

Bibliothèque Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 37 97 biblaroque@grand-villeneuvois.fr

English : Rencontre avec l’autrice Khuc Cay et atelier Amigurumi

Amigurumi (crochet character) workshop led by author Khuc Cay, followed by a book sale and signing by livresse.

Basic crochet skills materials provided.

Open to all, registration required.

L’événement Rencontre avec l’autrice Khuc Cay et atelier Amigurumi Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot