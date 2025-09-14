Rencontre avec l’autrice Louise Mey Médiathèque Luce Courville Nantes

Rencontre avec l’autrice Louise Mey Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 16:00 –

Gratuit : oui Adulte

Autrice française de romans noirs et engagés, Louise Mey explore avec force les violences faites aux femmes et les mécanismes sociaux qui les entourent. Son écriture, à la fois sensible et percutante, mêle suspense et réflexion féministe.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/