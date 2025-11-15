Rencontre avec l’autrice Lucy Mushita Salle du Marché Couvert Cirey-sur-Vezouze

Rencontre avec l’autrice Lucy Mushita

Salle du Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’association Loisirs et culture qui gère la Médiathèque Municipale de Cirey-sur-Vezouze, en partenariat avec Interbibli et la Médiathèque Départementale, organise une rencontre avec l’auteure Lucy MUSHITA dans le cadre du festival Au fil des ailes à Cirey le samedi 15 novembre à 15h dans la salle du Marché Couvert. L’ensemble des bénévoles de l’association seraient heureux de vous accueillir ainsi que vos lecteurs lors de ce débat avec l’auteure. Entrée libre.

Informations auprès de la médiathèque de Cirey-sur-Vezouze au 03 83 42 59 82Tout public

0 .

Salle du Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 59 82

English :

The Loisirs et Culture association, which runs the Médiathèque Municipale in Cirey-sur-Vezouze, in partnership with Interbibli and the Médiathèque Départementale, is organizing a meeting with author Lucy MUSHITA as part of the Au fil des ailes festival in Cirey on Saturday November 15 at 3pm in the Salle du Marché Couvert. The association’s volunteers would be delighted to welcome you and your readers to this discussion with the author. Free admission.

For further information, please contact the Cirey-sur-Vezouze media library on 03 83 42 59 82

German :

Der Verein Loisirs et culture, der die Mediathek der Gemeinde Cirey-sur-Vezouze verwaltet, organisiert in Zusammenarbeit mit Interbibli und der Médiathèque Départementale im Rahmen des Festivals Au fil des ailes in Cirey am Samstag, den 15. November um 15 Uhr im Saal des Marché Couvert ein Treffen mit der Autorin Lucy MUSHITA. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins würden sich freuen, Sie und Ihre Leser bei dieser Diskussion mit der Autorin begrüßen zu dürfen. Der Eintritt ist frei.

Informationen bei der Mediathek von Cirey-sur-Vezouze unter 03 83 42 59 82

Italiano :

L’associazione Loisirs et Culture, che gestisce la Médiathèque Municipale di Cirey-sur-Vezouze, in collaborazione con Interbibli e la Médiathèque Départementale, organizza un incontro con l’autrice Lucy MUSHITA nell’ambito del festival Au fil des ailes di Cirey, sabato 15 novembre alle 15.00 nella Salle du Marché Couvert. Tutti i volontari dell’associazione saranno lieti di accogliere voi e i vostri lettori a questo incontro con l’autrice. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni, contattare la mediateca di Cirey-sur-Vezouze al numero 03 83 42 59 82

Espanol :

La asociación Loisirs et Culture, que gestiona la Médiathèque Municipale de Cirey-sur-Vezouze, en colaboración con Interbibli y la Médiathèque Départementale, organiza un encuentro con la autora Lucy MUSHITA en el marco del festival Au fil des ailes de Cirey, el sábado 15 de noviembre a las 15.00 horas en la Salle du Marché Couvert. Todos los voluntarios de la asociación estarán encantados de recibirle a usted y a sus lectores en este coloquio con la autora. La entrada es gratuita.

Para más información, póngase en contacto con la mediateca de Cirey-sur-Vezouze en el teléfono 03 83 42 59 82

L’événement Rencontre avec l’autrice Lucy Mushita Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2025-10-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS