Rencontre avec l’autrice Nadine Joly Bibliothèque Thénezay vendredi 20 mars 2026.
Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Nadine Joly, autrice et passionnée d’écriture, viendra présenter ses romans et échanger avec les lecteurs de la bibliothèque.
Evènement réservé aux adultes. .
Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
