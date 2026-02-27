Rencontre avec l’autrice Nadine Joly Bibliothèque Thénezay

Rencontre avec l’autrice Nadine Joly Bibliothèque Thénezay vendredi 20 mars 2026.

Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Début : 2026-03-20
2026-03-20

Nadine Joly, autrice et passionnée d’écriture, viendra présenter ses romans et échanger avec les lecteurs de la bibliothèque.

Evènement réservé aux adultes.   .

Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56  bibliotheque.thenezay@gmail.com

