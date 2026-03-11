Rencontre avec l’autrice Sam Deluca Liginiac
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Lecture, discussion, dédicace autour du dernier livre de Sam Deluca Le dernier chant du cygne. .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr
