Rencontre avec l’Autrice Valérie Delache Dunières
Rencontre avec l’Autrice Valérie Delache Dunières vendredi 30 janvier 2026.
Rencontre avec l’Autrice Valérie Delache
Auditorium Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 17:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Rencontre littéraire avec Valérie Delache, autrice , à 17h30 à l’auditorium. Venez échanger sur ses récits de voyage et découvrir son univers captivant. Une occasion unique de dialoguer avec cette plume talentueuse passionnée d’ailleurs.
.
Auditorium Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Literary encounter with Valérie Delache, author , at 5:30 pm in the auditorium. Come and discuss her travel stories and discover her captivating universe. A unique opportunity to chat with this talented writer with a passion for other places.
L’événement Rencontre avec l’Autrice Valérie Delache Dunières a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme