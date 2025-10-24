RENCONTRE AVEC LE CERCLE OCCITAN Loupian

Loupian Hérault

L’association Le Cercle Occitan accueille l’artiste Didier Mir pour la présentation de son ouvrage Escanat e penjat (Fumée sans feu).Didier Mir est un artiste multimédia , auteur de livres bilingues français/occitan.Ses projets artistiques mélangent expression plastique et littérature. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

Le Cercle Occitan welcomes artist Didier Mir to present his book Escanat e penjat (Smoke without fire).

German :

Der Verein Le Cercle Occitan empfängt den Künstler Didier Mir zur Präsentation seines Buches Escanat e penjat (Rauch ohne Feuer).

Italiano :

Il Cercle Occitan accoglie l’artista Didier Mir per presentare il suo libro Escanat e penjat (Fumo senza fuoco).

Espanol :

Le Cercle Occitan acoge al artista Didier Mir para presentar su libro Escanat e penjat (Humo sin fuego).

