RENCONTRE AVEC LE CERCLE OCCITAN
Loupian Hérault
L’association Le Cercle Occitan accueille l’artiste Didier Mir pour la présentation de son ouvrage Escanat e penjat (Fumée sans feu).Didier Mir est un artiste multimédia , auteur de livres bilingues français/occitan.Ses projets artistiques mélangent expression plastique et littérature. .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
English :
Le Cercle Occitan welcomes artist Didier Mir to present his book Escanat e penjat (Smoke without fire).
German :
Der Verein Le Cercle Occitan empfängt den Künstler Didier Mir zur Präsentation seines Buches Escanat e penjat (Rauch ohne Feuer).
Italiano :
Il Cercle Occitan accoglie l’artista Didier Mir per presentare il suo libro Escanat e penjat (Fumo senza fuoco).
Espanol :
Le Cercle Occitan acoge al artista Didier Mir para presentar su libro Escanat e penjat (Humo sin fuego).
