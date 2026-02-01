Rencontre avec … Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
Rencontre avec … Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon vendredi 27 février 2026.
Rencontre avec …
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Rencontre avec Mathieu Simonet, auteur du libre La fin des nuages, dans le cadre du projet EAC Nuages ciels et cieux
.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting with Mathieu Simonet, author of the book La fin des nuages, as part of the Nuages ciels et cieux EAC project
L’événement Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon