Rencontre avec … Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre avec …

Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 19:00:00

2026-02-27

Le collectif Ecran Total pour une critique du tout-numérique.

Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 69 01 librairiedusabot@gmail.com

The Ecran Total collective for a critique of all-digital technology.

