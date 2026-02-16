Rencontre avec le Collectif BallePerdue Moulin de Scalagrand Mazières-Naresse

Rencontre avec le Collectif BallePerdue

Moulin de Scalagrand 1155 route de Scalagrand Mazières-Naresse Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Vivre un wipe out, c’est se prendre un mur, une vague, une montagne sur la gueule.

Tout le monde vit ça, réellement ou métaphoriquement, au moins une fois dans sa vie.

Marlène Llop (metteuse en scène) et Manu Berk (auteur) nous donnent rdv pour faire connaissance, boire un verre, échanger autour de matériaux divers (textes, vidéos, dessins…), raconter spontanément et sans pression nos wipe outs, partager des expériences, des récits, des playlists, bref pour passer du temps ensemble et questionner la place de la vulnérabilité dans notre société, notre acceptation individuelle et collective, notre relation à l’autre. .

