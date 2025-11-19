Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2025-11-19
2025-11-19
Venez rencontrer le Comité Départemental Handisport lors de sa permanence pour découvrir les clubs, les activités et toutes les infos sur le handisport dans votre département.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Come and meet the Comité Départemental Handisport at its office to find out about clubs, activities and all the information you need about handisport in your département.
German :
Treffen Sie das Comité Départemental Handisport während seiner Sprechstunde und lernen Sie die Vereine, Aktivitäten und alle Informationen über den Behindertensport in Ihrem Departement kennen.
Italiano :
Venite a incontrare il Comité Départemental Handisport presso la sua sede per conoscere i club, le attività e tutte le informazioni sullo sport per disabili nel vostro dipartimento.
Espanol :
Venga a reunirse con el Comité Départemental Handisport en su oficina para conocer los clubes, las actividades y toda la información sobre el deporte para discapacitados en su departamento.
