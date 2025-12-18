Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Venez rencontrer le Comité Départemental Handisport lors de sa permanence pour découvrir les clubs, les activités et toutes les infos sur le handisport dans votre département.

.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet the Comité Départemental Handisport at its office to find out about clubs, activities and all the information you need about handisport in your département.

L’événement Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-12-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES