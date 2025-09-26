Rencontre avec le compositeur Michel Petrossian Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Rencontre avec le compositeur Michel Petrossian Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 26 septembre 2025.

Vendredi 26 septembre, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain de Corinne Schneider

Mercredi 1er octobre, 14h

Salle Gabriel Fauré

Master class de violoncelle par Alexander Chaushian

Jeudi 2 octobre, 20h

Auditorium Marcel Landowski

Concert de l’ensemble 2e2m

Avec la participation de Bérénice Le Bourgeois, étudiante de la classe de clarinette de Paul Meyer

Programme et informations complémentaires

Mise à l’honneur de la création musicale contemporaine avec l’Ensemble 2e2m : présentation de l’univers musical et des démarches créatives de Michel Petrossian, compositeur du film « En Fanfare » (2024).

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

