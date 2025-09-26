Rencontre avec le compositeur Michel Petrossian Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Rencontre avec le compositeur Michel Petrossian Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 26 septembre 2025.
Vendredi 26 septembre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain de Corinne Schneider
Mercredi 1er octobre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Master class de violoncelle par Alexander Chaushian
Jeudi 2 octobre, 20h
Auditorium Marcel Landowski
Concert de l’ensemble 2e2m
Avec la participation de Bérénice Le Bourgeois, étudiante de la classe de clarinette de Paul Meyer
Programme et informations complémentaires
Mise à l’honneur de la création musicale contemporaine avec l’Ensemble 2e2m : présentation de l’univers musical et des démarches créatives de Michel Petrossian, compositeur du film « En Fanfare » (2024).
Le jeudi 02 octobre 2025
de 20h00 à 21h30
Le mercredi 01 octobre 2025
de 14h00 à 18h00
Le vendredi 26 septembre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit
Par mail à : contact@ensemble2e2m.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2025-10-03T00:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-26T14:00:00+02:00_2025-09-26T17:00:00+02:00;2025-10-01T14:00:00+02:00_2025-10-01T18:00:00+02:00;2025-10-02T20:00:00+02:00_2025-10-02T21:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis