Rencontre avec le Conseil des sages Yzeure
mercredi 16 septembre 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Rencontre avec le Conseil des sages
Place Jules Ferry Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 08:30:00
fin : 2026-09-16 11:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Le Conseil des sages recherche de nouveaux retraités yzeuriens. Ses membres seront présents sur le marché pour présenter le rôle de cette instance consultative et échanger avec les personnes intéressées.
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Place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00
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English :
The Council of Elders is seeking new Yzeurian retirees. Its members will be at the market to explain the role of this advisory body and talk with interested individuals.
L’événement Rencontre avec le Conseil des sages Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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