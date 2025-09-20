Rencontre avec le COPEF (Cercle Ouest Parisien d’Etudes Ferroviaires) Coulée verte Colombes

Rencontre avec le COPEF (Cercle Ouest Parisien d’Etudes Ferroviaires) Samedi 20 septembre, 14h00 Coulée verte Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Cette association parisienne vous montrera ses nombreuses activités : visites d’installations ferroviaires, sauvegarde de matériel historique, conférences. Venez à leur rencontre !

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Visite libre

COPEF