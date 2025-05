Rencontre avec le designer Alex Delbos-Gomez – Fondation d’entreprise Martell Cognac, 13 mai 2025 18:30, Cognac.

Rencontrer le designer Alex Delbos-Gomez basé à Paris et Saint-Étienne. Il dévelop sa recherche autour de ce qu’il appelle le « baroque sédimentaire », entre lunettes d’observation du monde et outil de recherche de formes et de récits.

English :

German :

Treffen Sie den Designer Alex Delbos-Gomez, der in Paris und Saint-Étienne lebt. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit dem, was er « Sedimentbarock » nennt, einer Brille zur Beobachtung der Welt und einem Werkzeug zur Suche nach Formen und Geschichten.

Italiano :

Vi presentiamo il designer Alex Delbos-Gomez, con sede a Parigi e Saint-Étienne. Sta sviluppando la sua ricerca intorno a quello che chiama « barocco sedimentario », una combinazione di occhiali per osservare il mondo e uno strumento per ricercare forme e narrazioni.

Espanol :

Conozca al diseñador Alex Delbos-Gomez, afincado en París y Saint-Étienne. Desarrolla su investigación en torno a lo que denomina « barroco sedimentario », una combinación de gafas para observar el mundo y una herramienta para investigar formas y narrativas.

