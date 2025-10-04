Rencontre avec le dessinateur Alfred Mediathèque d’Hyères Hyères

Rencontre avec le dessinateur Alfred Mediathèque d’Hyères Hyères samedi 4 octobre 2025.

Rencontre avec le dessinateur Alfred Samedi 4 octobre, 16h00 Mediathèque d’Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Alfred à commencer à publier en 1997 et il n’a cessé de travaillé depuis, multipliant les collaborations et les projets.

Il a été lauréat du Fauve d’Or en 2014 pour Come Prima au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Il a sorti dernièrement chez Delcourt Les jardins invisibles, recueil de récits autobiographiques dans lesquels il s’attache à retracer les temps forts de son enfance, qui le relient à l’Italie, le théâtre et le dessin, ou encore La solidité du Rêve (ed. casterman) journal de bord depuis les coulisses de la tournée d’Arthur H.

Mediathèque d’Hyères 3 Place Lefevre 83400 HYERES Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 00 11 30 https://mediatheque.ville-hyeres.fr/

Biblis en folie 2025

Olivier KA